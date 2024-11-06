Мировые лидеры начали поздравлять Трампа, выражая надежду на сотрудничество

Генсек НАТО надеется, что Трамп поможет сохранить альянс сильным

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств направляют поздравления кандидату от республиканцев на пост президента США Дональду Трампу, который ранее объявил о победе на выборах.

Одним из первых его поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что победа Трампа была "очень необходима для всего мира".

Среди европейских лидеров, которые уже поздравили Трампа, - президент Франции Эммануэль Макрон. "Готов работать вместе, как мы умели это делать в течение четырех лет (во время первого президентства Трампа - ИФ)", - написал он, добавив, что такое сотрудничество важно для "мира и процветания".

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал победу Трампа исторической. По его словам, он уверен, что "особые отношения" Лондона и Вашингтона будут "процветать в грядущие годы".

Президент Сербии Александр Вучич разместил в соцсетях фотографию с Трампом, выразив надежду на "стабильность, процветание и мир".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер со своей стороны заявил, что рассчитывает на "дальнейшее расширение и усиление трансатлантических отношений, чтобы успешно реагировать на глобальные вызовы вместе".

Генсек НАТО Марк Рютте присоединился к поздравлениям, написав в соцсети Х, что лидерство Трампа "снова будет играть решающую роль в сохранении нашего альянса сильным".

Премьер Нидерландов Дик Схооф приветствовал успех республиканского кандидата, отметив, что США являются "важным союзником для Нидерландов как в двустороннем плане, так и в международном, например, в рамках НАТО".

Кроме того, поздравления направил премьер Индии Нарендра Моди. Он подчеркнул, что Трамп добился успехов в ходе своего первого президентского срока. По словам Моди, он рассчитывает на усиление двустороннего сотрудничества под руководством Трампа во время его его нового президентства.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в поздравлении заявил, что возвращение Трампа в Белый дом станет "новым началом для Америки и мощным подтверждением приверженности великому альянсу между Израилем и Америкой".

Представители африканского континента также поздравляют Трампа. В частности, премьер Эфиопии Абий Ахмед в соцсети Х написал, что "с нетерпением ждет совместной работы для укрепления отношения между нашими двумя странами в ходе вашего президентского срока".

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал США важным партнером и заявил, что ждет возможности для выстраивания двустороннего сотрудничества.

Ранее в среду Трамп заявил о своей победе на выборах президента США, отметив, что намерен исправить ситуацию в стране. Ряд американских СМИ, следящих за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем.