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В Кремле не склонны сразу верить миролюбивым обещаниям Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки делал разные заявления, в том числе и о своих мирных устремлениях, но порой, заняв Овальный кабинет, его хозяева меняют тон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В миреТрамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в миреЧитать подробнее

"В ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, что объясняется, конечно, предвыборной гонкой, но были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых. Да, эти заявления достаточно важные, но теперь уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон", - сказал Песков.

"Поэтому мы и говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - отметил он.

Так Песков прокомментировал реакции российских политиков на победу Трампа, которые задающий вопрос журналист охарактеризовал как сдержанные, но не лишенные оптимизма.

В Кремле считают, что США могут способствовать завершению конфликта на Украине, будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации, сказал также Песков, добавив, что это "конечно же нельзя сделать за одну ночь".

"Поскольку именно США являются тем государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимают в нем непосредственное участие, США способны изменить траекторию своей внешней политики, - заявил он. - Будет ли это сделано, каким образом, и если это будет - опять же посмотрим после января".

Сторонники Трампа празднуют успех на выборах

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Дмитрий Песков Дональд Трамп США Кремль Украина
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