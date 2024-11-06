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Банк России увидел перелом тренда бурного роста корпоративного кредитования

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в корпоративном кредитовании, демонстрировавшем высокие темпы прироста до последнего времени, начала меняться, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Корпоративный кредит рос довольно высокими темпами вплоть до октября включительно, судя по оперативным данным, до самого последнего времени. Сейчас ситуация начинает меняться, исходя из того, что мы слышим и от бизнеса, и от банков – последние недели, буквально", - сообщил Заботкин в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Уровень процентных ставок до середины октября не был сильно ограничивающим фактором для аппетита компаний брать дополнительные кредиты, отметил зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что корпоративное кредитование в РФ продолжило быстро расти, увеличившись в сентябре на 2% после 1,9% роста в августе и 2,3% в июле. За январь-сентябрь корпоративный кредитный портфель вырос на 14,5% до 84,2 трлн рублей. В годовом выражении рост составил 21,8%.

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