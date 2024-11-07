По делу о хищении недвижимости Минобороны РФ арестованы активы на 700 млн руб.

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суд арестовал на сумму свыше 700 млн рублей активы бывших руководителей управлений Минобороны в рамках дела о хищении недвижимости министерства в Москве и Подмосковье, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГВСУ.

Ранее в СКР сообщили о расследовании уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Следствием установлено, что под организацией Овчинникова в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественные комплексы, расположенные в г. Москве и г. Балашихе Московской области, общей стоимостью свыше 940 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в СКР сообщили об аресте фигурантов дела.