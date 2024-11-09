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Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали и один погиб в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По уточненным данным в результате произошедшего пострадали четыре человека. Из них, к сожалению, один погиб по пути в больницу, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что погибла одна женщина и еще одна - пострадала.

По уточненным данным, повреждено 22 квартиры в двух подъездах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало о 9 поврежденных квартирах.

Утром в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что пожарные тушат возгорание в 9-этажном доме в квартире на 4-м этаже на площади 60 квадратных метров в Пятигорске. Позднее глава города Дмитрий Ворошилов проинформировал, что в многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" произошел, предположительно, взрыв газа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью сообщила, что пожар на месте происшествия потушен.

Следственное управление по региону возбудило уголовное дело.

Пятигорск
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