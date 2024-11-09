В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Пятигорске (Ставропольский край) после взрыва бытового газа в многоэтажном доме, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что помимо 22 квартир, повреждены семь нежилых помещений и 9 автомобилей.

"Оцепление полиции и ограничение допуска к подъезду дома будет сохраняться до заключения лаборатории. Отдел МВД по городу Пятигорску организовывает охрану имущества горожан пострадавшего дома. Созданы места для временного размещения, пока обратившихся нет", - информировал мэр.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал в своем телеграм-канале, что на случай потребности во временном жилье зарезервированы места в санаториях.

Утром в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила о тушении возгорания в девятиэтажном доме в квартире на четвертом этаже на площади 60 квадратных метров в Пятигорске. Позднее Ворошилов проинформировал, что в многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" произошёл взрыв газа. В результате произошедшего погибла женщина, три человека пострадали. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело.