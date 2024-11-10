Военные заявили о массированном ударе ВСУ дронами по гражданской инфраструктуре

Беспилотники были нейтрализованы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в ночь на воскресенье вооруженные силы Украины нанесли по гражданской инфраструктуре РФ массированный удар с применением 84 беспилотников, все они были нейтрализованы средствами ПВО и РЭБ.

"Сегодня 10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

Там заявили, что система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ сработала в штатном режиме. "Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", - сказано в сообщении.

В Минобороны России заявили, что главной целью украинской массированной атаки было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

"В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", - заявили в ведомстве.

"Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство", - сообщило Минобороны РФ.