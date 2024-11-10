Поиск

Военные заявили о массированном ударе ВСУ дронами по гражданской инфраструктуре

Беспилотники были нейтрализованы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в ночь на воскресенье вооруженные силы Украины нанесли по гражданской инфраструктуре РФ массированный удар с применением 84 беспилотников, все они были нейтрализованы средствами ПВО и РЭБ.

"Сегодня 10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

Там заявили, что система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ сработала в штатном режиме. "Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", - сказано в сообщении.

В Минобороны России заявили, что главной целью украинской массированной атаки было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

"В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", - заявили в ведомстве.

"Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство", - сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны сообщило о 70 беспилотниках, сбитых за утро над российскими регионами

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников в Раменском городском округе

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

В результате пожара в пятиэтажке на севере Москвы пострадали семь человек

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });