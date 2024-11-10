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Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников

Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников
Архивное фото
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Раменского округа Московской области сообщили о пяти пострадавших в результате утренней атаки беспилотников.

"Раменский городской округ сегодня подвергся атаке БПЛА. (...) В населенном пункте (Становое - ИФ) пострадали три человека - это женщина 1972 года рождения, госпитализированная в Раменскую больницу, ее старшая дочь 1993 года рождения и еще одна жительница 1963 года рождения - им медицинскую помощь оказали на месте", - написал глава городского округа Раменское Эдуард Малышев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что еще два человека пострадали в деревне Жуково. Это мужчины 1970 и 1993 годов рождения. Они отказались от госпитализации.

По словам главы округа, в Становом полностью выгорел один частный дом, один поврежден частично. В селе Софьино и деревне Жуково огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж.

"Вся необходимая помощь людям будет оказана", - пообещал чиновник.

Ранее сообщалось, что в реанимацию Раменской больницы после атаки БПЛА попала жительница Станового. У нее ожоги лица, состояние стабильное.

Утром над территорией Московской области было ликвидировано более 30 беспилотников.

Раменское
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