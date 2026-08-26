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В Совбезе обсудили обеспечение страхования жилья от чрезвычайных ситуаций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В аппарате Совета безопасности прошло совещание с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по обеспечению страхования гражданами и организациями жилых помещений от чрезвычайных ситуаций различного характера, а также о порядке предоставления помощи в возмещении ущерба.

Совещание прошло под руководством замсекретаря Совбеза Григория Молчанова, сказано в сообщении, сообщила пресс-служба СБ.

На совещании были выработаны согласованные с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков подходы по разработке механизма страхования жилых помещений от различного вида чрезвычайных ситуаций.

Также были выработаны подходы по реализации программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с возможным использованием механизмов добровольного и обязательного страхования, информирует пресс-служба.

МЧС Минфин Совбез Минстрой Григорий Молчанов ВСС
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