В Совбезе обсудили обеспечение страхования жилья от чрезвычайных ситуаций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В аппарате Совета безопасности прошло совещание с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по обеспечению страхования гражданами и организациями жилых помещений от чрезвычайных ситуаций различного характера, а также о порядке предоставления помощи в возмещении ущерба.

Совещание прошло под руководством замсекретаря Совбеза Григория Молчанова, сказано в сообщении, сообщила пресс-служба СБ.

На совещании были выработаны согласованные с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков подходы по разработке механизма страхования жилых помещений от различного вида чрезвычайных ситуаций.

Также были выработаны подходы по реализации программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с возможным использованием механизмов добровольного и обязательного страхования, информирует пресс-служба.