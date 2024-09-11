Аксаков предложил привлечь бюджетные средства для компенсации страховых выплат в приграничье

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность привлечения бюджетных средств в компенсации выплат страхового возмещения пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, что обеспечит стабильность финансовой системы.

"Речь идет о выплатах тем, кто понес ущерб в виде здоровья, пострадал от этих атак либо понес потери, связанные с потерей имущества, с нанесением ущерба имуществу, ну и принято такое решение, что страховые компании должны возмещать ущерб лицам, понесшим потери в результате террористических атак", - сказал он в ходе видео-интервью "Парламентской газете". Депутат напомнил, что ЦБ выпустил соответствующее сообщение.

"Наши страховые компании, финансовые институты, очевидно, выполнят то поручение, которое сейчас появилось, при этом нам необходимо отрегулировать вопрос, поскольку многие темы, связанные с ущербом, нанесенным гражданам в результате террористических действий, они не описаны были соответствующим образом в договорах страховых компаний с людьми, и формально страховая компания может сказать: мы здесь ни при чем", - сказал Аксаков.

"Нам нужно посмотреть, может быть, зафиксировать в бюджете соответствующие средства, чтобы финансовые организации не несли повышенного ущерба, это несет риск для их деятельности, и, соответственно, эти компенсации должны быть в том числе и бюджетные, для того, чтобы финансовая система спокойно работала, не напрягаясь и с удовольствием страховала людей, потому что в данном случае это может привести к сокращению числа застрахованных лиц, потому что побоятся, что будут потери и надо будет выплачивать. Здесь надо очень сбалансированное продуманное решение, я думаю, в осеннюю сессию этим займемся", - сообщил глава думского комитета.

Как сообщалось, в конце августа Банк России предложил страховщикам рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей – Белгородской, Брянской и Курской областей – в особом порядке. В сообщении регулятора отмечалось, что речь идет о выплатах по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества.

Кроме того, Банк России предложил организовать такие выплаты в упрощенном порядке.