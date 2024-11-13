"Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на экспорт истребителей Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж.

"Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения, военной техники. Су-57 - у нас, кстати, есть уже подписанные контракты первые на этот самолет", - заявил глава компании Александр Михеев в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что вывод таких продуктов на рынок дает результат для системы ВТС и оборонной промышленности.

"Экономический эффект один - наше присутствие на рынках. Наши партнеры хотят покупать российское вооружение, надежное, себя зарекомендовавшее", - отметил он.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.