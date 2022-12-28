Минобороны РФ получило очередную партию истребителей пятого поколения Су-57

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России получило новую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", - сообщили в пресс-службе.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что на заводе-изготовителе Су-57 "расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал".

"Сейчас на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин", - добавил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе правительства.

В свою очередь, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что программа по производству истребителей Су-57 и Су-35 для российских военных в этом году полностью выполнена.

"Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", - привели в пресс-службе слова Слюсаря.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей.

В конце 2020 года в состав ВКС РФ был принят первый серийный Су-57. По словам президента РФ Владимира Путина, к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.