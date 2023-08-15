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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Объемы производства истребителей Су-57 в РФ за год выросли в несколько раз

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Производство истребителей пятого поколения Су-57 за год выросло в несколько раз, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"По некоторым типам (объемы производства - ИФ) выросли в разы. Могу сказать, что новый самолёт Су-57 - в этом году в несколько раз больше, чем в предыдущем", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что сейчас для компании в приоритете поставки по гособоронзаказу и поддержание исправности самолетов, активно участвующих в операции на Украине.

"При этом мы не прекращаем производство и поставки по линии военно-технического сотрудничества, все наши контакты мы выполняем - новые самолёты поставляем, обслуживание продолжаем, запасными частями снабжаем", - сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что "перед иностранными покупателями мы не сорвали ни одного контакта, все наши поставки идут в соответствии с графиком".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ в конце 2020 года. Согласно контракту, к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Су-57 ОАК
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