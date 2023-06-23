ОАК анонсировала увеличение поставок в войска истребителей пятого поколения Су-57

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в этом году начнет получать больше истребителей пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - заявил Слюсарь, чьи слова приведены в сообщении на сайте правительства РФ.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей.

В конце 2020 года в состав ВКС РФ был принят первый серийный Су-57. По словам президента РФ Владимира Путина, к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.