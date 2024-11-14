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В Белгородском районе при ударе дрона по автомобилю ранены трое мужчин

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В в селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал легковую машину, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ранены трое бойцов СГУП (специализированное государственное унитарное предприятие - ИФ) "Охрана специального назначения". Пострадавших с ранениями средней степени тяжести бригады "скорой" доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Черемошное Белгородский район Белгородская область
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