Поиск

Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре выросли до 42 875 автомобилей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке в октябре 2024 года выросли в годовом выражении на 4,8%, до 42 875штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Это на 3,3% больше, чем в сентябре.

Продажи Lada Granta составили 19 899 (на 11,6% больше, чем в сентябре). За 10 месяцев продано 175 607 Granta (+1,6% г/г).

Lada Vesta в октябре разошлась тиражом в 9015 автомобилей. По итогам 10 месяцев продано 105 224 Vesta (+214,9% г/г).

Lada Largus, наращивающий продажи после перезапуска производства, показал в октябре лучший результат года: реализовано 2 672 машины (+47,1% к сентябрю) и 907 фургонов (+37,8%).

Lada Niva Legend продано 5 030 (+15,6% к сентябрю). Всего за 10 месяцев реализована 40 081 Niva Legend (+19% г/г).

Lada Niva Travel по итогам 10 месяцев разошлась тиражом в 42 855 машин, что на 8,9% выше прошлогоднего результата. По итогам октября реализовано 4808автомобилей (+ 11,7% к сентябрю).

Всего по итогам 10 месяцев компания реализовала в России 377 854 Lada (+33,3%).

Lada АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется в 2024-25 гг. в 1,94 млрд руб.

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });