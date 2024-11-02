Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре выросли до 42 875 автомобилей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке в октябре 2024 года выросли в годовом выражении на 4,8%, до 42 875штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Это на 3,3% больше, чем в сентябре.

Продажи Lada Granta составили 19 899 (на 11,6% больше, чем в сентябре). За 10 месяцев продано 175 607 Granta (+1,6% г/г).

Lada Vesta в октябре разошлась тиражом в 9015 автомобилей. По итогам 10 месяцев продано 105 224 Vesta (+214,9% г/г).

Lada Largus, наращивающий продажи после перезапуска производства, показал в октябре лучший результат года: реализовано 2 672 машины (+47,1% к сентябрю) и 907 фургонов (+37,8%).

Lada Niva Legend продано 5 030 (+15,6% к сентябрю). Всего за 10 месяцев реализована 40 081 Niva Legend (+19% г/г).

Lada Niva Travel по итогам 10 месяцев разошлась тиражом в 42 855 машин, что на 8,9% выше прошлогоднего результата. По итогам октября реализовано 4808автомобилей (+ 11,7% к сентябрю).

Всего по итогам 10 месяцев компания реализовала в России 377 854 Lada (+33,3%).