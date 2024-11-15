Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

Мария Захарова Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в Абхазию в связи с внутриполитической напряженностью в этой стране, рассчитывают на мирное урегулирование ситуации.

"Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "при этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка".

"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности - выехать из страны", - заявили на Смоленской площади.