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Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию
Мария Захарова
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в Абхазию в связи с внутриполитической напряженностью в этой стране, рассчитывают на мирное урегулирование ситуации.

"Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "при этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка".

"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности - выехать из страны", - заявили на Смоленской площади.

МИД Абхазия
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