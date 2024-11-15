В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вышедший к митингующим после переговоров в парламенте один из лидеров оппозиции Темур Гулия сообщил участникам акции, что достигнута договоренность об отзыве инвестиционного соглашения с Россией, соответствующий документ сейчас готовится.

В администрации президента Абхазии подтвердили подготовку документа об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии".

В пресс-службе абхазского президента сообщили "Интерфаксу", что "такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике".

Оппозиция в Абхазии выступает против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.