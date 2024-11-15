Минэкономразвития вслед за МИД рекомендовало россиянам не ездить в Абхазию

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития вслед за МИД рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а находящимся там россиянам по возможности выехать из республики.

"В связи с внутриполитическими событиями в Абхазии Минэкономразвития России рекомендует российским туристам воздержаться от туристических поездок в страну. Гражданам, которые в настоящее время находятся в Абхазии, по рекомендации МИД России необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, при возможности - выехать из страны", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития также посоветовало туроператорам и другим участникам туристического рынка перестать продавать туры, связанные с посещением Абхазии, и не штрафовать клиентов при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.

Протесты оппозиции в Сухуме пока никак не повлияли на туристический спрос, просьб о досрочном отъезде с отдыха или аннуляций забронированных туров нет, сообщил до заявления Минэкономразвития Российский союз туриндустрии.

"Неделю назад в Сухуме уже перекрывали улицы, и тогда туристы не отреагировали, а сегодня просто еще не успели - многие еще не в курсе событий. Кроме того, основной турпоток приходится на Гагру и Пицунду, которые находятся в 80-90 км от Сухума, соответственно, это никак их не затрагивает. Тем более, все привыкли, что в Абхазии постоянно что-то происходит между оппозицией и властью, и нынешние события вряд ли потрясут туристов. Сегодня у нас никто досрочно не выезжает, посмотрим, что будет завтра. Но если волнения затянутся, туристы начнут реагировать", - сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он добавил, что, если кто-то из туристов все же захочет уехать из Абхазии раньше, в течение нескольких часов их доставят в аэропорт Сочи.

Директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева добавила, что отмен из-за политических волнений в Абхазии не наблюдается, будущее лето бронируют в прежнем темпе.

"Ни одного трансфера не задержано в течение всех этих дней, также и сегодня. Наш принимающий офис в республике сообщает, что для туристов никаких трудностей не возникает. Сезон уже низкий, там в принципе мало людей сейчас отдыхает", - сказала она.

В пресс-службе национального туроператора "Алеан" также сообщили, что протесты не повлияли на туристов.

"Демонстрации проходят в Сухуме, где сейчас российских туристов меньше, чем на других абхазских курортах. В межсезонье наибольшим спросом пользуются объекты размещения со спа-центрами и подогреваемыми бассейнами в Гагре, Пицунде, Цандрипше - эти курорты на затронули волнения, все объекты работают в штатном режиме. Более того, местные отельеры не готовы аннулировать заявки без штрафов, потому что не видят оснований для этого из-за спокойной обстановки", - рассказали в компании.

По данным туроператора, всплеска аннуляций нет, и темпы бронирований по направлению не снизились - как на туры с заездом в ближайшие дни, так и на новогодние каникулы, в том числе в Сухум. В целом спрос на отдых в Абхазии на этот период вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

Гендиректор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян напомнил, что спрос на отдых в Абхазии упал еще три недели назад по естественным причинам.

"Черное море уже холодное, поток в Абхазию сократился примерно на 80% по сравнению с августом и возобновится не раньше апреля. Сейчас в основном продаются не туры, а экскурсии в Новоафонскую пещеру, на озеро Рица, то есть без ночевки. А россиян, которые сейчас там на длительном отдыхе - не более 20% от августовского потока. И все чувствуют себя спокойно, потому что прекрасно понимают, что экономика республики сильно зависит от доходов с туризма. Никто не будет рубить сук, на котором сидит", - подчеркнул он.

В Сухуме протестующие взяли под контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента Абхазии. Они вывесили над входом в Народное Собрание флаги Абхазии и России. Один из лидеров абхазской оппозиции Леван Микаа заявил, что участники протестной акции останутся в здании администрации президента до объявления Асланом Бжанией о своей досрочной отставке. Первоначально протестующие требовали отказа от ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.