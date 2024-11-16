Один горняк получил травмы при обрушении кровли на шахте в Кузбассе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Один человек травмирован в результате обрушения кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Один работник самостоятельно вышел на поверхность и направлен на обследование в Таштагольскую районную больницу (...)", - пояснили в пресс-службе.

Информации о горняке, который остался под завалами, пока нет, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" после обрушения кровли. В шахте в момент обрушения находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность.