В момент обрушения кровли в шахте "Таштагольской" было 183 горняка

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области, где утром в субботу произошло обрушение кровли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В шахте на смене находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность. Поиски одного горняка ведутся, (...) специалисты ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ИФ) ведут разбор завала", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, обрушение кровли при креплении горной выработки произошло в результате проявления горного давления в динамической форме.

Как сообщалось, 16 ноября на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды внезапно обрушилась кровля.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщило следственное управление СКР по Кемеровской области.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.