Повторный горный удар произошел в кузбасской шахте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спасательные работы приостановлены в кузбасской шахте "Таштагольская", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" после обрушения кровли. В шахте в момент обрушения находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность.