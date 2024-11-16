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Повторный горный удар произошел в кузбасской шахте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спасательные работы приостановлены в кузбасской шахте "Таштагольская", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" после обрушения кровли. В шахте в момент обрушения находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность.

Таштагольская МЧС Кузбасс Кемеровская область
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