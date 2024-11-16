Спасатели возобновили работы в кузбасской шахте после повторного горного удара

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Работы по разбору завалов на шахте "Таштагольская", приостановленные после второго горного удара, возобновились, сообщает в субботу МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в шахте произошел повторный горный удар.

Спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" после обрушения кровли. В шахте в момент обрушения находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность.