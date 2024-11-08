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Задержан гендиректор кузбасской шахты, где образовался долг по зарплате

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор крупного угольного предприятия Кемеровской области обвиняется в невыплате заработной платы работникам, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

"Генеральному директору крупного угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следователем СК фигурант задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебно-бухгалтерская экспертиза установила количество работников, перед которыми образовалась задолженность, и период невыплаты заработной платы. Так, с ноября 2023 года по июль 2024 года перед 382 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей. Изначально сумма долга, по данным следствия, оценивалась в 46 млн рублей.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о гендиректоре ООО "Шахта "Инская" Денисе Немыкине.

Как сообщалось, Немыкин пообещал трудовому коллективу шахты погасить долги по заработной плате до 28 октября. Позднее он сообщил "Интерфаксу", что в конце сентября привлек соинвестора - Александра Мохова, который получил 25% ООО "Шахта "Инская" и обязался предоставить финансирование в размере 520 млн рублей в виде займа, из этих средств планировалось погасить задолженность. Вместе с тем, по данным Немыкина, Мохов своих обязательств не исполнил.

21 октября СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным на 25 октября, Немыкин оценивал размер задолженности по зарплате за июнь-август в 86 млн рублей перед 458 работниками.

2 ноября Немыкин в очередной раз пообещал трудовому коллективу погасить долги по зарплате до 4 ноября 2024 года включительно, но не выполнил обещание.

В связи с этим власти региона предложили сотрудникам шахты перейти на работу в другие компании.

СКР Кемеровская область
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