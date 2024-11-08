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Суд не стал арестовывать гендиректора шахты по делу о задержке зарплат

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области суд по просьбе следствия оставил на свободе под запрет определенных действий до 21 декабря гендиректора шахты, где образовалась многомесячная задолженность по зарплате, сообщили в региональном управлении СКР.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" ранее уточнили, что речь идет о гендиректоре ООО "Шахта "Инская" Денисе Немыкине.

Немыкин пообещал трудовому коллективу шахты погасить долги по заработной плате до 28 октября. Позднее он сообщил "Интерфаксу", что в конце сентября привлек соинвестора - Александра Мохова, который получил 25% ООО "Шахта "Инская" и обязался предоставить финансирование в размере 520 млн рублей в виде займа, из этих средств планировалось погасить задолженность. Вместе с тем, по данным Немыкина, Мохов своих обязательств не исполнил.

По фактам задержки зарплат 21 октября СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело ч. 3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 25 октября Немыкин оценивал размер задолженности по зарплате за июнь-август в 86 млн рублей перед 458 работниками.

2 ноября Немыкин в очередной раз пообещал трудовому коллективу погасить долги по зарплате до 4 ноября 2024 года включительно, но не выполнил обещание.

Тогда власти региона предложили сотрудникам шахты перейти на работу в другие компании.

Немыкин был задержан 8 ноября, ему предъявлено обвинение. Как сообщили в СК, Судебно-бухгалтерская экспертиза установила, что с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей. Изначально сумма долга, по данным следствия, оценивалась в 46 млн рублей.

Администрация Кузбасса сообщила, что новый инвестор принял решение о вхождении в проект и заверил, что задолженность по заработной плате будет погашена всем сотрудникам, "но на это потребуется время".

Кузбасс СКР Денис Немыкин Кемеровская область Инская
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