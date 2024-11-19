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Гендиректора угольной шахты "Инская" заподозрили в ущербе на 54 млн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области подозревает гендиректора ООО "Шахта "Инская" в злоупотреблении полномочиями, что причинило предприятию ущерб на сумму свыше 54 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

"По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года фигурант осуществлял поставку угля в адрес контрагентов по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб, превышающий 54 млн рублей, что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении гендиректора объединено с ранее возбужденным по ч.3 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), следствие намерено добиваться ареста фигуранта, которому по первому эпизоду избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно данным судебно-бухгалтерской экспертизы, с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар предприятия Денис Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября и до 18 ноября, однако не выполнил обещание.

СУ СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело ч.3 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение.

11 ноября на шахту приехал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, он встретился с коллективом. Во встрече также принял участие представитель нового потенциального инвестора, название компании-инвестора не раскрывалось.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% компании принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

15 ноября ООО "УК СЛК" уведомило о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Шахта "Инская".

СКР Кемеровская область Кузбасс ООО "Шахта "Инская" Денис Немыкин
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