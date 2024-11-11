Работникам кузбасской шахты "Инская" пообещали погасить долг по зарплате 18 ноября

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Илья Середюк на встрече с коллективом ООО "Шахта "Инская" озвучил варианты решению вопроса долгов по зарплате.

"Поговорил с шахтерами, обсудили варианты выхода из сложившейся ситуации. Есть два решения: найти нового инвестора, который будет вкладываться в развитие предприятия и выплатит долги горнякам. Второе - закрыть предприятие и решать вопрос с погашением задолженности по зарплатам", - написал Середюк в своем телеграм-канале.

По его словам, потенциальный инвестор есть, его представитель выступил перед горняками.

"Он пообещал 18 ноября закрыть долги по зарплате за июнь и июль. В этот день мы соберемся вместе с сотрудниками шахты еще раз, посмотрим, как инвестор выполнил обещание. И обсудим перспективы предприятия - инвестор должен будет предоставить план работы шахты", - отметил глава региона.

Как сообщалось, гендиректор ООО "Шахта "Инская" Денис Немыкин обещал трудовому коллективу шахты погасить долги по заработной плате до 28 октября. Позднее он сообщил "Интерфаксу", что в конце сентября привлек соинвестора - Александра Мохова, который получил 25% ООО "Шахта "Инская" и обязался предоставить финансирование в размере 520 млн рублей в виде займа, из этих средств планировалось погасить задолженность. Вместе с тем, по данным Немыкина, Мохов своих обязательств не исполнил.

21 октября СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

25 октября Немыкин оценивал размер задолженности по зарплате за июнь-август в 86 млн рублей перед 458 работниками.

2 ноября Немыкин в очередной раз пообещал трудовому коллективу погасить долги по зарплате до 4 ноября 2024 года включительно, но не выполнил обещание.

В связи с этим власти региона предложили сотрудникам шахты перейти на работу в другие компании.

8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Судебно-бухгалтерская экспертиза установила, что с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей. Изначально сумма долга, по данным следствия, оценивалась в 46 млн рублей.

В свою очередь администрация региона сообщила, что новый инвестор принял решение о вхождении в проект и заверил, что задолженность по заработной плате будет погашена всем сотрудникам, "но на это потребуется время".

По данным ЕГРЮЛ, к настоящему моменту Мохов вышел из капитала ООО "Шахта "Инская". В настоящее время 51% компании принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.