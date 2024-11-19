Турбизнес перестал продавать туры в Абхазию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Туроператоры и турагентства после рекомендации Минэкономразвития остановили продажи туров в Абхазию, при этом в туркомпаниях не фиксируют большого числа аннуляций уже забронированных поездок, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Положение на направлении спокойнее, чем можно было ожидать. Мы ежедневно мониторим ситуацию. За выходные у нас была всего одна аннуляция, и то по семейным обстоятельствам. Те наши туристы, кто сейчас находится в Абхазии, не планируют досрочно прерывать отдых. Абхазские партнеры говорят, что на курортах - в Гагре, Пицунде - все спокойно. Сухум, однако, не рекомендуют", - рассказала директор департамента продукта и бронирования компании "Мультитур" Евгения Кизей.

Она напомнила, что волнения происходят в Абхазии не впервые.

"Никогда это не касалось туристов и наших деловых отношений с местными принимающими компаниями. И сейчас они уверяют нас, что все договоренности, в том числе на будущий год, в силе. В Абхазии хорошо понимают, что туризм - важнейшая отрасль, генерирующая доходы и занятость", - сказала Кизей.

Не заметили аннуляций туров и в сети турагентств "Розовый слон".

"Никаких массовых отмен летнего отдыха в Абхазии нет. Да, звонки, вопросы есть, но после заявления Минэкономразвития туристы успокоились, потому что они понимают, что деньги им вернут любом случае без штрафов. Какой смысл им сейчас отменять будущие поездки, если весной, когда все успокоится, они решат туда поехать, но цены будут уже совсем другие. Если сейчас, например, популярный санаторий "Самшитовая роща" стоит 10 тыс. рублей в сутки, то весной это будет, существенно дороже", - сказал через пресс-службу РСТ гендиректор сети Алексан Мкртчян.

"Сейчас мы, согласно указанию Минэкономразвития, остановили продажи Абхазии, однако раннее бронирование шло неплохо. К этому моменту, на мой взгляд, туроператорами в целом могло быть продано до 10% от летних туров в Абхазию. Здесь ежегодно отдыхает 2 млн россиян, на лето приходится примерно 1,2-1,5 млн", - добавил эксперт.

В сети агентств "Магазин горящих путевок" также нет аннуляций туров в Абхазию. По словам генерального директора Сергея Агафонова, это может быть связано с низким сезоном на направлении и, соответственно, отсутствием заметного объема забронированных туров. Аналогичная ситуация у агрегатора пакетных туров Travelata.ru.

У абхазской принимающей компании "Рица-Тур" нет ни массовых, ни единичных отказов, сообщила ее представитель Яна Хватыш.

"Люди ждут. Понимают, что в любом случае им вернут стоимость тура. Да в принципе сейчас не такое сильное бронирование на будущее лето, оживления мы ждем после новогодних каникул, еще даже не все абхазские отели и здравницы выставили цены на сезон-2025", - сказала она.

В пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили, что отказы от туров на ближайшие две недели есть.

"Число аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на 10%. Аннулируются заявки с заездами на ближайшие две недели, штрафы при этом не взимаются", - рассказали в компании.

Мкртчян уверен, что к весне, когда начнется туристический сезон, в Абхазии все успокоится.

"Отрицательные настроения относительно инвестиций были заметны еще прошлой весной, но не случайно волнения, происходят именно сейчас, в низкий сезон. Летом никто выступать не будет, потому что 45% населения республики занято в туризме - если не в отелях, то в кафе-ресторанах, на транспорте, в изготовлении и продаже сувениров, это жизненно важно", - пояснил эксперт.

По его словам, на российских туристов приходится 98% турпотока в Абхазию, еще 2-3% - жители Белоруссии.

15 ноября в Сухуме оппозиция начала протесты против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. После этого Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.