Поиск

В ЦИК Абхазии предположили проведение президентских выборов в феврале

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Выборы президента Абхазии могут быть назначены на середину февраля 2025 года, сообщил "Интерфаксу" источник в Центральной избирательной комиссии республики.

"По нашему законодательству, выборы президента назначаются парламентом страны. В случае досрочного прекращения полномочий главы государства, парламент не позднее 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы главы республики", - сказал он.

"В законе оговорено, что выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня принятия отставки президента. Народное собрание рассмотрело заявление Аслана Бжании о сложении полномочий и приняло постановление о его отставке 19 ноября, поэтому досрочные выборы могут быть проведены до 19 февраля", - добавил представитель избиркома.

19 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил на заседании парламента, что Народное собрание определит дату проведения досрочных выборов президента после консультаций с ЦИК.

Протесты оппозиции в Абхазии

7
Хроника 12 – 20 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Абхазия Лаша Ашуба Центризбирком Аслан Бжания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });