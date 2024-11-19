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Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

В отставку также уходит премьер Анкваб

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку
Президент Абхазии Аслан Бжания
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку.

Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.

"В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке", - сообщил "Интерфаксу" один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.

В отставку также уходит премьер Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, добавил Ардзинба.

Он сообщил, что согласно Конституции Абхазии, и это подчеркнуто в подписанном документе, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра - Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

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Аслан Бжания Абхазия
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