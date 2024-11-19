Лавров назвал удар ракетами ATACMS по Брянской области сигналом к эскалации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Удар ракетами ATACMS по Брянской области это сигнал о том, что Запад хочет эскалации, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно", - сказал Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

"И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если эта дальнобойность, – о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, – будет одобрена. А по сути дела это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а просто объявление, что "мы теперь будем бить до 300 км", - сказал российский министр.

Он продолжил: "Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Даже Боррель сказал, что это уже официально европейцы обсуждали, но решили что каждый будет сам за себя принимать решение, разрешать ли свое вооружение дальнобойное использовать Украине".

"Я не буду на эту тему гадать. У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы, там все подтверждено, уже законодательно подкреплено то, что президент месяц назад с небольшим озвучил публично, и я надеюсь, что там будут эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности", - подчеркнул российский министр.