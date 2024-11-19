Лавров назвал ответственной позицию Шольца по обстрелам территории России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров назвал принципиальной и ответственной позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказывается давать разрешение Украине на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.

"У Шольца эта позиция принципиальная, несмотря на то, что "зеленые", кто-то еще... на него направляют критические стрелы, требуют все-таки дать такое разрешение... Я считаю, что данная позиция Шольца - ответственная позиция", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как отметил Лавров, эта позиция германского лидера "отличается от позиции и британцев и французов - это тоже факт".