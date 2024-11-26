Ушаков периодически созванивается с помощником канцлера Германии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что периодически созванивается с помощником канцлера ФРГ, как и договорились Владимир Путин и Олаф Шольц 15 ноября, пока разговаривали по телефону.

"О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено (в ходе телефонного разговора лидеров - ИФ), что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону, - сказал Ушаков на брифинге. - Что, собственно, мы периодически и делаем".

Канцлер Германии и российский президент 15 ноября поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. Беседа состоялась по инициативе Берлина. Шольц затем сказал, что беседа "не была радушной", однако он намерен продолжать диалог.

"Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", - сообщила пресс-служба Кремля.

С командой избранного президента США Дональда Трампа Москва контактов пока не проводит, сказал также Ушаков.