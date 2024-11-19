Поиск

Великобритания выделит $9,5 млн на закупку дронов для Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено выделить примерно $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины, сообщило британское Минобороны.

"Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) для закупки новых ударных и разведывательных дронов", - говорится в сообщении.

БПЛА Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников для Киева.

В конце октября британское правительство сообщило, что Великобритания предоставит Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов, , обеспеченный доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями, для закупки необходимого военного оборудования. Британские власти отмечали, что эти средства являются вкладом Великобритании в кредит G7, в рамках которого Украине будет предоставлено $50 млрд от стран G7 на военные, бюджетные и восстановительные нужды.

Кроме того, в октябре канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявила, что Лондон выделит Киеву дополнительные средства для поддержки на море.

"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу Украины и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - говорилось в пресс-релизе.

Великобритания G7 Минобороны Украина Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

Протесты в Абхазии - 2024

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США
Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });