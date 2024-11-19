Великобритания выделит $9,5 млн на закупку дронов для Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено выделить примерно $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины, сообщило британское Минобороны.

"Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) для закупки новых ударных и разведывательных дронов", - говорится в сообщении.

БПЛА Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников для Киева.

В конце октября британское правительство сообщило, что Великобритания предоставит Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов, , обеспеченный доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями, для закупки необходимого военного оборудования. Британские власти отмечали, что эти средства являются вкладом Великобритании в кредит G7, в рамках которого Украине будет предоставлено $50 млрд от стран G7 на военные, бюджетные и восстановительные нужды.

Кроме того, в октябре канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявила, что Лондон выделит Киеву дополнительные средства для поддержки на море.

"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу Украины и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - говорилось в пресс-релизе.