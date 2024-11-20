Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в первом чтении

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов иноагенты смогут распоряжаться только после снятия с них соответствующего статуса.

Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, "законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов".

Володин пояснил, что в проекте закона предусмотрено, что "если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары".

Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, предусматривает проект закона. При этом, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.

Законодатели ко второму чтению планируют "подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", также сообщил ранее председатель Госдумы. По его словам, "на данный момент иноагентами признаны 491 человек".

"Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины. Это недопустимо", - считает Володин.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале сообщил, что "только за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров".

Законопроект (769486-8) внесен в Госдуму более чем 400 депутатами во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.