Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, предусматривает, что средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов иноагенты смогут распоряжаться только после снятия с них соответствующего статуса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов".

Володин пояснил, что в проекте закона предусмотрено, что "если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары".

"Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", - написал председатель Госдумы.

При этом "по решению суда возможно зачисление средств в бюджет", добавил он.

"Ставим перед собой задачу – на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении", - сообщил Володин.

Законодатели ко второму чтению планируют "подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", также написал председатель Госдумы.

По его словам, "на данный момент иноагентами признаны 491 человек".

"Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооружённых сил Украины. Это недопустимо", - подчеркнул Володин.