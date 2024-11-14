Поиск

В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о рублевых спецсчетах для иноагентов.

"В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, таким образом "лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта".

Пискарев сообщил, что соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В РоссииИноагенты смогут только лично снимать средства со спецсчетов на территории РоссииИноагенты смогут только лично снимать средства со спецсчетов на территории РоссииЧитать подробнее

Ранее Володин в своем телеграм-канале сообщил, что законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, предусматривает, что средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов иноагенты смогут распоряжаться только после снятия с них соответствующего статуса.

Проектом закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Володин отметил, что "законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов".

Он пояснил, что в проекте закона предусмотрено, что "если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары".

"Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", - написал председатель Госдумы.

При этом, "по решению суда возможно зачисление средств в бюджет", добавил он.

"Ставим перед собой задачу - на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении", - сообщил Володин.

Законодатели ко второму чтению планируют "подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", также написал председатель Госдумы.

Василий Пискарев Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки

Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки

Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

Минобрнауки разъяснило планы в отношении журфаков и филфаков

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Лидер РДК заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });