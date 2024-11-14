В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о рублевых спецсчетах для иноагентов.

"В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, таким образом "лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта".

Пискарев сообщил, что соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин в своем телеграм-канале сообщил, что законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, предусматривает, что средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов иноагенты смогут распоряжаться только после снятия с них соответствующего статуса.

Проектом закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Володин отметил, что "законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов".

Он пояснил, что в проекте закона предусмотрено, что "если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары".

"Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", - написал председатель Госдумы.

При этом, "по решению суда возможно зачисление средств в бюджет", добавил он.

"Ставим перед собой задачу - на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении", - сообщил Володин.

Законодатели ко второму чтению планируют "подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов", также написал председатель Госдумы.