Иноагенты смогут только лично снимать средства со спецсчетов на территории России

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Проектируемую норму о снятии средств иноагентами только со специального счета на территории России могут распространить и на уехавших из страны граждан, оскорбляющих Россию и участников спецоперации, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут", - сказал он.

Он отметил, что также изучается "возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ".

Подготовку нового законопроекта и его скорое рассмотрение спикер анонсировал 7 ноября. По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе: произведения науки, литературы и искусства; исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки.

"Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено", - уточнял тогда Володин.

Тогда же он сообщил о подготовке ограничений для тех, кто не признан иноагентом, но уехал из России и относится к государству критически. Таким гражданам могут запретить "обогащение за счет движимого и недвижимого имущества", находящегося на территории России, а также от его продажи его.