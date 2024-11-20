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Более 38 тыс. домов и квартир повреждены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 6 тыс. квартир и домов, поврежденных в результате воздушных атак с украинской стороны, находятся в стадии восстановления в Белгородской области, всего разрушено почти 40 тысяч домов и квартир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции в среду.

"На сегодняшний день более 38 тысяч домов и квартир разрушено, более 32 тысяч мы восстановили. Но опять - более 6 тысяч еще в работе. (...) Жители требуют быстрейшего восстановления этих 6 тысяч (...). Мы не сделали еще много по объективным причинам. Поэтому могу сказать об одном - работа была проведена огромная", - сказал Гладков.

Губернатор, кроме того, отметил сложность настоящей оперативной обстановки в регионе. "Риски как были, так все они и сохраняются, это очевидно", - сказал глава региона.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
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