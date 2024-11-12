Главу военного проектного института обвинили в хищении в рамках гособоронзаказа

Александр Молодченко (в центре слева) в Савеловском районном суде Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор проектного института Минобороны РФ Александр Молодченко и топ-менеджеры двух предприятий обвиняются в хищении более 50 млн рублей при поставках составных частей для военной техники, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Следственным комитетом РФ расследуется уголовное дело в отношении генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александра Молодченко, генерального директора ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгения Сундукова, генерального директора ООО "Эльбро" Ивана Мальцева и гражданки Ольги Павловой", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено Мальцеву, Молодченко и Павловой.

По версии следствия, с апреля 2023 по ноябрь 2024 года "Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей".

"Молодченко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Павловой - домашний арест", - добавили в СКР.

Об аресте Молодченко, Мальцевой и Сундукова сообщили "Интерфаксу" в Савеловском суде Москвы в минувшую пятницу.