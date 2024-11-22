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Осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" ходатайствует о досрочном освобождении из-за болезни

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, приговоренная к 18 годам колонии по одному из дел о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", направила ходатайство о досрочном освобождении из-за болезни, сообщает управление судебного департамента по региону.

"В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство адвоката в интересах осужденной экс-главы кузбасской инспекции Госстройнадзора Комковой Танзили, осужденной на 18 лет колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью", - говорится в сообщении.

В РоссииЭкс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"Читать подробнее

Комкова отбывает наказание в ИК-9 ГУФСИН РФ в Новосибирской области.

Октябрьским районным судом ходатайство было принято к производству.

"21 ноября 2024 года в связи с нахождением осужденной Комковой на дополнительном медицинском освидетельствовании судебное заседание было отложено на 26 декабря 2024 года", - уточняется в сообщении.

Центральный районный суд Кемерово в декабре 2021 года приговорил Комкову к 18 годам колонии, признав виновной по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Кемеровский областной суд в сентябре 2023 года оставил приговор в силе.

Также суд оштрафовал ее на 80 млн рублей.

С конца марта 2018 года по конец сентября 2023 года она находилась в СИЗО, время содержания под стражей было зачтено в срок отбывания наказания.

По материалам дела, Комкова за взятки, общая сумма которых составила 7 млн рублей, не принимала мер по выявлению и устранению нарушений при строительстве ТЦ "Зимняя вишня".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Зимняя вишня Новосибирская область Танзиля Комкова
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