Суд установил факты получения взятки экс-чиновницей по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суд установил факты злоупотребления полномочиями и получения взятки бывшей главой инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзилей Комковой и ее подельниками по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Комкова, Чередниченко (директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко - ИФ), Комков (сын Комковой Эдуард - ИФ) совершили в 2012, 2014 году получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий/бездействий в пользу взяткодателя (...) Комкова также совершила злоупотребление должностными полномочиями", - сказала судья Ирина Иванова.

Кроме того, по ее словам, Чередниченко совершил легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

"Шенгерей (подчиненная Комковой Светлана Шенгерей) совершила злоупотребление должностными полномочиями. В 2014 году Комкова совершила получение взятки в виде иного имущества в интересах взяткодателя в особо крупном размере. Также она совершила финансовые операции с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, с целью придания правомерного вида владения", - отметила Иванова.

Как сообщалось, по версии следствия, Комкова с участием своего сына и Чередниченко получила взятку 7 млн рублей от застройщика "Зимней вишни" - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Деньги по указанию Комковой с марта 2013 года по март 2014 года были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг по проектированию и в последующем обналичены соучастниками.

Кроме того, Комкову и Шенгерей обвиняют в злоупотреблении служебным положением, так как они не приняли мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции ТРЦ, выявленных в ходе проверки в марте 2014 года.

Подсудимым в зависимости от роли каждого инкриминируют ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ, (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Для Комковой сторона обвинения потребовала 21 год колонии и 450 млн рублей штрафа, для ее сына Эдуарда - 12 лет заключения и 420 млн рублей штрафа, для Чередниченко - 18 лет колонии и штраф 420,4 млн рублей, для Шенгерей - 8 лет колонии.

Также сообщалось, что 10 ноября 2021 года по первому уголовному делу экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии, техдиректор Георгий Соболев - к 11 годам колонии, управляющая ТРЦ Надежда Судденок - к 13,5 года колонии, охранник Сергей Антюшин - к 8 годам колонии, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко - к 6,5 года колонии, его подчиненный Александр Никитин - к 5,5 года колонии, начальник пожарного караула Сергей Генин - к 5 годам колонии, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин - к 6 годам колонии.

Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), дело возбудил и расследовал СКР.

Также в суде рассматривают дела в отношении совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского, бывшего начальника главка МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и главного госинспектора Кемерова по пожнадзору Григория Терентьева.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.