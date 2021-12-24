Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово признал виновной бывшую главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, приговорил ее к 18 годам колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Приговор огласила судья Ирина Иванова.

Речь идет о втором уголовном деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Суд признал также виновным директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

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