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Херсонскому АПК на компенсацию ущерба от прорыва Каховской плотины выделят 52,5 млн рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделило 52,5 млн рублей на компенсацию аграриям Херсонской области, пострадавшим из-за наводнения, вызванным диверсией на Каховской ГЭС, сообщил сайт кабинет министров.

Эти средства сельхозтоваропроизводители должны получить до конца 2024 года.

В распоряжении правительства уточняется, что деньги направят Минсельхозу России из резервного фонда для предоставления субсидии бюджету Херсонской области. Выделенные 52,5 млн рублей позволят оказать поддержку 596 организациям и индивидуальным предпринимателям.

Из-за наводнения были уничтожены посевы на площади 318,6 гектара, погибли 12,3 тысячи животных из подсобных хозяйств, напомнили в пресс-службе

В ночь на 6 июня 2023 года разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Затопленными оказались 23 населенных пункта. От последствий наводнения погибли 59 человек.

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