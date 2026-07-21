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Повреждена плотина Белгородского водохранилища

Повреждена плотина Белгородского водохранилища
Белгородское водохранилище. Архивное фото.
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В результате обстрелов повреждена дамба Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища - произошел сброс воды", - говорится в сообщении.

"Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки (Шебекинский округ - ИФ) снижается", - прокомментировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.

По словам чиновников, обстрелы дамбы продолжаются, "восстановление возможно только после полноценного ремонта".

Белгородское водохранилище построено в 1985 году для водообеспечения Белгородского промышленного узла и улучшения санитарного состояния вод реки Северский Донец. Находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ "Центррегионводхоз".

Полная емкость водохранилища - 76 млн куб. метров. Площадь составляет 23 кв. км.

Ранее сообщалось о повреждении плотины Белгородского водохранилища при ударах ВСУ в октябре 2025 года. Власти предупреждали, что при разрушении плотины создастся угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц четырех населенных пунктов региона, на которых проживает около 1 тысячи человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Белгородский промышленный узел Белгородское водохранилище Белгородская область Роман Татаринцев Северский Донец
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