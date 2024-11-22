Путин согласился с предложением главкома РВСН принять "Орешник" на вооружение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением командующего РВСН Сергея Каракаева принять "Орешник" на вооружение.

"С учетом положительного результата проведенного пуска полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава по его эксплуатации и применению", - доложил Каракаев на совещании главы государства с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.

"Так и сделаем", - отреагировал Путин.

Он заявил, что оружия, подобного ракетной системе "Орешник", пока ни у кого в мире нет.

"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два", - сказал Путин.

И добавил: "А у нас эта система есть сегодня. И это важно".