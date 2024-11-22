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Командующий РВСН заявил, что "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что новая российская ракета средней дальности "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы.

"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал Каракаев на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленной задачей как в неядерном, так и в ядерном снаряжении", - отметил командующий РВСН.

Каракаев заявил, что результаты проведенного 21 ноября пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технических решений с заданными характеристиками. "Полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава по его эксплуатации и применении", - сказал Каракаев.

"Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - сообщил командующий.

Результаты применения ракетной системы "Орешник" в силу своей ударной мощи сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, но она не является оружием массового поражения, заявил Путин.

"Ракетная система "Орешник" - это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения", - сказал президент РФ.

"Хотя по факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это ещё и высокоточное оружие", - отметил он.

Глава государства добавил, что средств противодействия такой ракете, средств её перехвата на сегодняшний день в мире не существует.

Владимир Путин Сергей Каракаев РВСН
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