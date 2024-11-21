США заранее получили от РФ информацию о запуске ракеты "Орешник"

Представитель Пентагона Сабрина Сингх Фото: AP/TASS

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - США заранее получили от РФ уведомление о запуске по украинской территории баллистической ракеты в безъядерном оснащении "Орешник", заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"США были заранее предупреждены незадолго до ее запуска по каналу связи по сокращению рисков ядерной эскалации", - сказала она на брифинге.

Также она заверила, что США продолжат поддержку Украину и направят ей новые пакеты военной помощи в оставшееся время работы администрации президента США Джо Байдена.

Сингх добавила, что США не вносили изменения в характер развертывание своих ядерных сил.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на применение 21 ноября американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности, баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". По его словам, в "городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".