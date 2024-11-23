Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Законы о запрете идеологии "чайлдфри" и о списании просроченных кредитов военных, новый глава ВФЛА, освобождение бывшего совладельца ТРЦ "Зимняя Вишня"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал два закона о запрете идеологии "чайлдфри". Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. Второй закон вводит административную ответственность за нарушение запрета. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 50 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

- Подписан закон о списании с 1 декабря просроченных кредитов до 10 млн руб. для ряда категорий военнослужащих, если начато судебное взыскание.

- Президент РФ подписал закон о запрете на усыновление детей из России для граждан государств, в которых разрешена смена пола.

- Бывший совладелец ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерове Вячеслав Вишневский освободился по УДО. В октябре 2022 года суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятке Госстройнадзору при строительстве центра.

- В Курскую область вернулись 46 местных жителей, вывезенных ранее на Украину.

- Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики на четырехлетний срок.

- Футболисты "Спартака" со счетом 5:2 разгромили "Локомотив" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России. Четыре гола на счету Манфреда Угальде.