Законы о запрете пропаганды "чайлдфри" подписаны президентом РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал два закона о запрете идеологии "чайлдфри" - пропаганды отказа от деторождения.

Оба закона размещены на официальном портале правовой информации.

Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. В частности, поправки внесены в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Второй закон на эту тему вводит административную ответственность за нарушение запрета на пропаганду "чайлдфри". Он уточняет, что "не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру".

Штрафы

Закон вносит поправки в статью 6.21 КоАП РФ. Так, за пропаганду "чайлдфри" вводится штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

Если такая пропаганда коснулась несовершеннолетних, гражданам придется заплатить штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностным лицам - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юрлицам - от 1 млн до 2 млн рублей.

Меры ответственности за пропаганду среди несовершеннолетних с помощью СМИ или интернета возрастут и повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для граждан РФ, но с административным выдворением за пределы РФ либо административным арестом на срок до 15 суток также с выдворением.